Brons FIQAS Aalsmeer in BeNe League!

Aalsmeer – Een spannend en druk weekend voor de handballers van FIQAS Aalsmeer. Heren 1 wachtte in De Bosch de wedstrijden in de final4 van de BeNe League. In deze Belgische-Nederlandse competitie had Aalsmeer laten zien over toptalent te beschikken en wist het team tot de beste vier te komen. FIQAS coach Bert Brouwer liet voor aanvang weten bijzonder trots te zijn op zijn mannen. “De kwalificatie is een cadeau van acht maanden structuur, focus en hard werken. Onze kansen zijn fifty fifty.”

Tegenstander voor Aalsmeer was zaterdag 17 maart Achilles Bocholt, terwijl OCI Lions het moest opnemen tegen Initia Hasselt. De ploegen waren aan elkaar gewaagd en de toeschouwers kregen spectaculaire handbalwedstrijden te zien. Achilles Boccholt wist uiteindelijk van FIQAS Aalsmeer te winnen met 29-24, terwijl OCI Lions met een iets overtuigender doelsalvo Initia Hasselt versloeg met 34-27. De finale werd zondag 18 maart gespeeld door Achilles Bocholt en OCI Lions en de strijd om de derde en vierde plaats ging tussen FIQAS Aalsmeer en Initia Hasselt.

Stuivertje wisselen

Aalsmeer en Hasselt mochten de spits afbijten op de zondagmiddag. Hasselt kwam het beste uit de startblokken en nam na vijf minuten een 3-5 voorsprong door goals van Vossen en Buciuman. Aalsmeer ging daarna experimenteren met een extra veldspeler, maar de doelman van Hasselt, Jelle Vonckx, strafte dit snel af met twee doelpunten op rij, 6-8. Na een kwartier begon Aalsmeer steeds meer los te komen en langzaam kroop de ploeg van Bert Brouwer naar Hasselt toe. Na twintig minuten was het Jim Castien die Aalsmeer weer op gelijke hoogte bracht, de laatste tien minuten was het stuivertje wisselen. Beide ploegen gingen rusten met een 16-16 stand. Dylan Vossen was aan Hasseltse zijde verantwoordelijk voor de helft van de treffers.

In de tweede helft zette Aalsmeer de goede lijn voort en had na tien minuten zelfs een gaatje van drie doelpunten geslagen. Met name Nils Dekker en Remco van Dam scoorden aan de lopende band. Bij Hasselt leek de pijp een beetje leeg, maar de ploeg raapte zich bij elkaar en wist na twintig minuten toch weer op gelijke hoogte te komen 26-26. Via Bottinga en Van Dam sloeg Aalsmeer echter snel weer een gaatje van twee doelpunten, een tik die Hasselt niet meer te boven kwam. Met 31-28 legde Aalsmeer uiteindelijk beslag op de derde plek in de BeNe-League.

Titel weer voor Achilles Bocholt

De strijd erna om de hoogst eer was eveneens bijzonder spannend. Zowel Achilles Bocholt als OCI Lions hadden het vizier op scherp en bleven qua scores constant dicht in elkaars buurt. Maar het was Achilles Bocholt die de wedstrijd het succesvolst wist af te sluiten. Winst met 34-31 en opnieuw, net als vorig jaar, de titel in handen. Zilver voor OCI Lions.

Foto: FIQAS Aalsmeer voor aanvang bij de strijd om het brons (facebook Mike v/d Laarse).