Bridgeclub ’t Rondje bestaat 25 jaar

Aalsmeer – Op maandag 2 september start Bridgeclub ‘t Rondje de nieuwe bridgecompetitie in De Oude Veiling in de Marktstraat. Het wordt een extra feestelijk seizoen, want ‘t Rondje bestaat alweer 25 jaar!

Ooit begonnen met een bescheiden aantal paren in de kantine van Tennisvereniging All Out, maar inmiddels bridgen zo’n dertig paren met zeer veel plezier elke maandag vanaf 19.30 uur in De Oude Veiling.

Wilt u/jij daar bij zijn? Bridgeliefhebbers zijn van harte welkom! Plezierig bridgen, terwijl er na het bridgen volop gelegenheid is om na te kaarten’ onder het genot van een drankje. Opgeven kan bij: Ingrid Smit via 0297-327300.