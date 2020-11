Breng je tekening voor Sinterklaas naar de burgemeester

Aalsmeer – Alle kinderen in Aalsmeer kunnen een mooie tekening voor Sinterklaas maken en die naar de burgemeester brengen. Er staat in het raadhuis in Aalsmeer een grote Sinterklaas postkist klaar waar de tekening ingestopt kan worden.

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Ik hoop dat jullie allemaal een mooie tekening maken voor Sinterklaas. Ik kijk er naar uit om ze allemaal te ontvangen en te bewonderen. Dus doe je best! Ik zal alle tekeningen, kaarten en brieven hoogst persoonlijk afleveren bij Sinterklaas die nu bij ons in het raadhuis logeert.”

Vergeet niet jouw naam en het e-mailadres van je ouders er op te zetten want dan komt er misschien nog een leuke verrassing! Sinterklaas zal namelijk een paar tekeningen uitkiezen en de kinderen die deze gemaakt hebben met een persoonlijke videoboodschap bedanken.