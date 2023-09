Brasserie Spoorhuis Mijdrecht aanwinst ￼

Mijdrecht – Uit een wolk van stoom van de vertrekkende trein stapte de conducteur met zijn snerpende fluitje door de deuren van het voormalige stationsgebouw. Donderdagavond werd brasserie Spoorhuis Mijdrecht officieel geopend. Familie, vrienden, zakenrelaties en andere genodigden waren aanwezig om de metamorfose met eigen ogen te zien. De stationschef nam de aanwezigen mee terug in de tijd. Van 1915 tot 1950 was het station in gebruik als onderdeel van de Haarlemmermeerlijn. Tot 1986 zat sloperij Koek op de locatie; daarna raakte het terrein in verval. Het witte gebouw is een van vijf overgebleven hoge, asymmetrische stationsgebouwen en staat op de gemeentelijke monumentenlijst. In 2014 werd een oproep gedaan aan ondernemers om met een plan te komen voor herontwikkeling. Dennis Droog en Bas Custers (Tafel 4 Horeca groep) en Roland Joustra (Dinero bv) hebben de handen ineengeslagen om de geschiedenis in een nieuw jasje te steken. De renovatie was een hele klus, maar nu is het stationsgebouw weer herrezen en daarmee is de brasserie een aanwinst voor de Ronde Venen.

Restaurant

De inrichting van het restaurant oogt warm en sfeervol. Hier kunnen gasten terecht voor een kopje koffie met gebak, een lekkere lunch of een heerlijk driegangenmenu van spoorburger tot zalmtartaar. Het menu wisselt met de seizoenen mee. Ook buiten is een ruim terras waar bezoekers in het zonnetje of onder de parasols kunnen genieten van een hapje of drankje. Een mooie rustplek voor wandelaars die het Bellopad lopen. Aan de bar kan gezellig geborreld worden en er is een besloten ruimte voor private dining of een vergadering in de Coupé. De toiletruimte beneden is bereikbaar met de trap, dat is opletten voor mensen die slecht ter been zijn. Ook de vijf kamers boven zijn alleen per trap te bereiken.

B&B

Naast een brasserie is Spoorhuis Mijdrecht ook een Bed & Breakfast. Op de eerste verdieping zijn twee kamers en op zolder zijn nog drie kamers met namen van Europese hoofdsteden. De ruimtes zijn stijlvol ingericht door Rivièra Maison in rustige kleuren met zachte materialen. Een van de gasten probeerde het royale tweepersoonsbed uit en vond het uitnodigend genoeg liggen om er een nachtje door te brengen. Op zolder zijn de oude houten dakbalken nog te zien en verstopt zit een origineel kattenluikje, maar verder zijn er weinig historische kenmerken terug te vinden. Brasserie Spoorhuis Mijdrecht heeft vooral een luxe uitstraling. Horecaondernemers Bas en Dennis hopen dat gasten zich thuis voelen in hun restaurant en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Met hun bedrijf Tafel 4 Horeca groep zijn ze ook eigenaar van Brasserie Het Gemaal in Halfweg en restaurant Long Island in Hoofddorp. Brasserie Spoorhuis Mijdrecht, Aan het Spoor 1, is dagelijks geopend van 9 tot 23.00 uur. Er is gratis parkeergelegenheid.