Brandweerman Coen blust laatste brandje in Abcoude￼

Abcoude – Brandweerman Coen van der Meer uit Abcoude heeft na acht brandweerjaren afscheid genomen van het vrijwillige brandweerkorps. Afgelopen woensdag bluste hij zijn laatste brand: het cijfer acht.

Coen begon op 1 december 2014 bij de brandweer in Abcoude. Vanwege zijn werk in wisseldiensten als ambulancechauffeur, was Coen een mooie aanvulling bij het korps omdat hij vaak overdag beschikbaar was. Nadat Coen zijn eerste brandweerdiploma behaalde als manschap volgde al snel het papiertje voor brandweerchauffeur. Ook werd hij instructeur oppervlakteredder en was hij als cotter werkzaam voor het Collega Opvang Team.

De brandweer van Abcoude heeft afgelopen woensdag een mooi afscheid voor Coen geregeld. Met de brandweerwagen werden hij en zijn vrouw thuis opgehaald om zijn laatste vuurtje te blussen. Daarna moest hij zijn ‘afscheidstaart’ van het water halen onder luid applaus van zijn collega’s.