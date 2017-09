Brandweer maakt kinderen brandwijzer

De Ronde Venen – Vorig schooljaar heeft de brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) op meer dan de helft van alle scholen in de provincie Utrecht aan bijna 12.000 kinderen in groep 4 voorlichting gegeven. Kinderen leren spelenderwijs hoe belangrijk het is voorbereid te zijn op brand. Want voorkomen is beter dan blussen. De lessen werden vorig jaar zo goed ontvangen, dat de doelen voor komend schooljaar zijn bijgesteld. Als het aan de brandweer ligt, worden alle kinderen in alle groepen 4 in de provincie Utrecht bezocht. Dat doet VRU brandweer met een nieuwe methode. Via www.brandweeropschool.nl kunnen docenten werkboekjes per groep bestellen. De nieuwe werkboekjes leren de kinderen over brandveiligheid op het niveau van hun belevingswereld. Ze leren om bewust om te gaan met het voorkomen van brand en wat te doen als er toch brand uitbreekt. Bij het lesmateriaal is voor groep 4 een brandveiligheidsles door een echte brandweerman of -vrouw inbegrepen. Zij nemen dan een schatkist vol verhalen mee naar school.

Kinderen doen actief mee

De les is leuk, informatief en de kinderen doen actief mee. Diana Bouwman, voorzitter themagroep Onderwijs: “Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan het voorkomen van brand, er wordt uitgelegd wat je moet doen bij een ‘vlam in de pan’, wat het gevaar is van rook en wat het belang van een vluchtplan is. Met een werkboek kunnen ze er ook echt zelf mee aan de slag en er thuis over vertellen. Met deze lessen wil de brandweer zorgen dat er minder branden uitbreken. Als er toch brand uitbreekt, dat kinderen weten wat ze moeten doen.”