Brandweer blust branden in dixi’s

Aalsmeer – Zondag 24 januari om tien voor half zes in de ochtend werd de brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een buitenbrand in het Baanvak. Ter plaatse bleek een dixie in de brand te staan. Gelukkig was de brandweer er snel bij en kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen bouwkeet. De bouwkeet is helaas wel licht beschadigd geraakt.

Later in de ochtend ontdekte de brandweer nog een buitenbrand. Nu op het braakliggende terrein achter de brandweerkazerne aan de Zwarteweg. Hier had eveneens een dixie vlam gevat. Ook deze brand was snel onder controle.

Hete bliksem

Op twitter maakt de brandweer een grapje over de dixi’s die vlam hadden gevat. “Een bouwvakker had waarschijnlijk hete bliksem of Aziatisch gegeten. De dixi geblust met 1 straal hoge druk. Daarna bleek nabij de kazerne nog een dixi te branden. Blijkbaar hoge nood.” Maar, natuurlijk wordt gedacht aan brandstichting. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Collega’s gezocht

De brandweer wil overigens graag mannen en vrouwen verwelkomen die op zoek zijn naar een spannende uitdaging. Het korps hoopt dat zij team Aalsmeer komen versterken. Enthousiast en wil je je inzetten voor de brandweer in Aalsmeer? Neem dan contact op via de website www.brandweer.nl/amsterdamamstelland (kazerne-aalsmeer) of bel 020-5556040.

Bron en foto’s: Brandweer Aalsmeer