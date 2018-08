Brandweer blust brand en bevrijdt kitten

Aalsmeer – Van alle markten thuis zijn de vrijwilligers van de Brandweer van Aalsmeer, zo is afgelopen weekend maar weer gebleken. Er is een brandje geblust, het ‘normale’ werk van de brandweerlieden, en er is hulp verleend aan een katje dat klem zat in een kastje.

Om half vier in de nacht van zaterdag 18 augustus werd de Brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand in het park in Aalsmeerderbrug. Een stapel rottende boomstammen had vlam gevat. Met twee lage drukstralen heeft de brandweer de brand geblust.

Om even over twee uur in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 augustus is hulp van de Brandweer gevraagd bij een kitten die met zijn kopje vast zat in een stootplank onder een keukenkastje in een woning in de Ophelialaan. Het katje had z’n kop door een gat gestopt, maar kwam er vervolgens niet meer uit. Ter plaatse hebben de brandweerlieden de stootplank verwijderd en de kitten bevrijd. Uiteraard waren zowel het katje als zijn bazen heel blij met de brandweerlieden.

Brandweerman of -vrouw iets voor jou? Het korps Aalsmeer hoopt nieuwe vrijwilligers te mogen verwelkomen. Gegarandeerd een gevarieerde ‘baan’. Kijk voor meer informatie op de website of ga een kijkje nemen tijdens de wekelijkse oefenavond op maandag in de kazerne aan de Zwarteweg.

Foto: Brandweer Aalsmeer