Brandweer Aalsmeer houdt informatie-avond

Aalsmeer – De brandweer in Aalsmeer organiseert vanavond, woensdag 26 september, een informatie-avond voor mensen die interesse hebben in een (bij)baan bij de brandweer. Tijdens deze avond kunnen brandweermannen en vrouwen in spé zelf ervaren wat ze moeten kunnen als brandweervrijwilliger, zoals een brand blussen, slangen uitrollen, een deur met geweld openen en door kleine ruimtes kruipen.

Sta jij altijd paraat om een helpende hand te bieden? Hou je van afwisseling en actie? De brandweer rukt namelijk niet alleen uit bij brand. Er wordt ook hulp verleend bij stormschade, bij reanimaties, de brandweerlieden redden dieren in nood en geven brandpreventievoorlichting. Waar anderen weglopen gaat de brandweer aan de slag; spannend werk met voldoening.

Uitdagende ‘bijbaan’

Het korps biedt een zeer uitdagende ‘bijbaan’ waar je van grote betekenis bent voor anderen. Je ontvangt een vergoeding per uur voor het oefenen en voor de uitrukken. Je wordt ruim een jaar lang opgeleid en door de wekelijkse gezamenlijke oefenavond blijf je vakbekwaam. Je komt binnen in een hecht team van vrijwillige en beroepsbrandweer professionals.

Teamspeler, stressbestendig?

Woon en/of werk je binnen een straal van 4,5 kilometer van de kazerne in Aalsmeer, heb je een goede gezondheid en conditie, ben je minimaal 18 jaar oud, een teamspeler en stressbestendig? Kom dan vanavond, woensdag 26 september, langs op de informatie-avond vanaf 19.30 uur in en bij de kazerne aan de Zwarteweg 77. Je hoeft je niet aan te melden, kom gewoon langs! Meer informatie op www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl, de facebookpagina van kazerne Aalsmeer of neem contact op met Rik Jonkman via 020-5556040.