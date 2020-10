Brandstichting en vernielingen op eilanden

Aalsmeer – Afgelopen week, waarschijnlijk donderdag 22 oktober, is op het eiland van de familie Been in de Westeinderplassen het schuurtje en een opberghok in de brand gestoken door vandalen. In het opberghok stond onder andere een grasmaaier en een barbecue. De schade is enorm. Niet alleen het schuurtje en het opberghok zijn volledig uitgebrand, ook de steiger is zwaar beschadigd, evenals de omliggende struiken en bomen.

“Dit gaat werkelijk nergens meer over”, aldus een terecht verontwaardigde Marianne Been. Niet alleen hun eiland is overigens door vandalen bezocht. Ook op enkele omliggende eilanden zijn vernielingen gepleegd.

Wie heeft de brandstichting en vernielingen gezien of heeft meer informatie over de daders? Er is aangifte gedaan bij de politie. Melden kan via 0900-8844 (anoniem via 0800-7000) of stuur een mail naar: mariannebeen@gmail.com