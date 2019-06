Brand bij tankstation in Oude Meer

Oude Meer – Dinsdag 18 juni is omstreeks half vijf in de middag bij het tankstation aan de Fokkerweg brand ontstaan. Een omstander meldt meerdere explosies te hebben gehoord.

De brandweer is met veel materieel ter plaatse. Onder andere is een crashtender van Schiphol ingezet.

De brand heeft flinke schade aangericht. De brand is vermoedelijk ontstaan in een bestelbus, waarvan de eigenaar aan het tanken was. Er is in ieder geval één persoon gewond geraakt.

Vanwege de hevige, zwarte rookwolken is de Aalsmeerbaan enige tijd gesloten geweest. De vliegtuigen werden omgeleid via de Kaagbaan.

Foto: VTF / Laurens Niezen