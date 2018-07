Brand bij stal snel geblust

Aalsmeer – Aan de Mr. Jac. Takkade is dinsdagavond 17 juli even na tien uur brand ontstaan in een shovel. Deze stond naast een kleine stal.

Meerdere ambulances zijn opgeroepen. Ongeveer tien personen hebben rook ingeademd, omdat zij paarden die er vlak naast gestald stonden in veiligheid wilden brengen. Zij worden allen nagekeken door het ambulancepersoneel.

De paarden zijn ongedeerd en ondergebracht bij de naastgelegen Stal Wennekers.

De gealarmeerde brandweer is direct gaan blussen en had het vuur gelukkig snel onder controle. De schade is beperkt gebleven. Hoe de brand kon ontstaan is vooralsnog onbekend. Er wordt onderzoek gedaan.

Foto: VTF – Vivian Tusveld