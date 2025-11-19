‘Brain in shape’: houd je hersenen fit en scherp

Abcoude – Marjolein Macrander verzorgt woensdag 3 december om 13.30 uur de training ‘Brain in shape’ in Het Sporthuis in Abcoude. Deze creatieve hersentraining helpt deelnemers hun brein in conditie te houden en te blijven uitdagen. De oefeningen richten zich op coördinatie, concentratie, leervermogen en vitaliteit; allemaal belangrijk om fit en vitaal ouder te worden.

Marjolein weet als geen ander hoe belangrijk een goed functionerend brein is. Na een zware hersenoperatie in 2001 verloor ze haar reuk- en smaakvermogen. “Dat verlies had enorme impact”, vertelt Marjolein. “Ik moest mijn hersenen opnieuw trainen. Samen met neuropsychologen ontwikkelde ik een programma dat later is uitgegroeid tot Brain in Shape.”

Oefeningen

De training combineert neuro-psychologische inzichten met technieken uit de theaterwereld, waarin scherpte, geheugen, focus en alertheid centraal staan. Niet toevallig, want Marjolein is opgeleid aan de Theaterschool in Amsterdam en heeft in verschillende tv-, film- en theaterproducties gespeeld. Haar ervaring op het toneel en voor de camera gebruikt ze om mensen op een levendige en toegankelijke manier te laten ervaren hoe hun brein werkt en hoe ze het kunnen versterken. “We besteden veel aandacht aan alles wat we belangrijk vinden, maar staan zelden stil bij onze ‘bestuurskamer’: de hersens. Wonderlijk toch?” zegt Marjolein. “Door oefeningen te doen die de linker- en rechterhersenhelft beter laten samenwerken, blijven geheugen, concentratie en vitaliteit levendig. En door bewust focus aan te brengen, ontstaat rust en aandacht.”

Deze bijeenkomst is onderdeel van het programma Fit ouder worden en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Zorg en Zekerheid. Aansluitend kan meegedaan worden met senior Bodyfit. Kosten 2,50 euro, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan door een mail te sturen naar activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl.

Op de foto: Marjolein Macrander: ‘We staan zelden stil bij onze ‘bestuurskamer’: de hersens. Wonderlijk toch?’ Foto: aangeleverd.