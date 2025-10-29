Braderie Mijdrecht is meer dan een markt

Mijdrecht – Het centrum van Mijdrecht verandert zaterdag 1 november in een levendig decor van geur, kleur en geluid. Van 10.00 tot 17.00 uur biedt het Raadhuisplein plaats aan ruim 45 kramen met ambachtelijke producten, handgemaakte creaties en seizoensgebonden lekkernijen. Van warme alpaca-beenmode tot droogfruit en Tupperware; het aanbod is even divers als het publiek.

De braderie is uitgegroeid tot meer dan een markt; het is een jaarlijks ritueel waarin ontmoeting, ontdekking en lokale verbondenheid centraal staan. Bezoekers dwalen langs kraampjes, raken in gesprek met bevlogen makers en vinden rust op de terrassen van de omliggende cafés. Ook de winkels in het centrum haken aan en zetten hun deuren uitnodigend open.

Op de foto: Dwalen langs kraampjes. Foto: aangeleverd.