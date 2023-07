Bovendijk weer open maar waar zijn de waarschuwingsborden?

De Ronde Venen – Ruim een half jaar was de Bovendijk in Wilnis afgesloten wegens een totale opknapbeurt. En dat was ook wel echt nodig. Nu een half jaar later is hij weer open en het ziet er prachtig strak uit, dat zeker. Maar… en nu komt het… waarom aan het begin van de Bovendijk geen duidelijk bord met: ‘Let op verkeerssituatie veranderd. Drempels!’

Want die zijn er en niet van die kleintjes ook! Plotseling duiken ze op en zelfs bij 50 km per uur schiet je van je stoel af en het zijn er ook nog niet zo weinig ook… welgeteld 15 stuks!