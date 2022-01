Bouw duurzame IFD-bruggen in Noord-Holland

Regio – Alle bruggen van de provincie Noord-Holland worden voortaan volgens het Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) principe ontworpen, gebouwd en onderhouden. Hiermee zet de provincie een volgende stap in het investeren in duurzaam en efficiënt bouwen.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid: “Veel bruggen in Nederland zijn verouderd en lopen qua techniek en functionaliteit achter op bruggen die nu worden gebouwd. Het vervangen en renoveren van deze oude bruggen is een grote opgave voor de provincie Noord-Holland. De kosten zijn hoog en het geeft overlast wanneer een brug tijdelijk niet gebruikt kan worden. Door het toepassen van het IFD principe kan er op een duurzame manier gebouwd worden met minder hinder voor weggebruikers en tegen lagere kosten.”

Flexibel en Demontabel

IFD maakt gebruik van gestandaardiseerde brugelementen om bruggen circulair te ontwerpen en snel en efficiënt te bouwen. De gestandaardiseerde brugelementen zijn fabrieksmatig geproduceerd waardoor de kosten laag zijn en de levertijd kort. De elementen passen precies in elkaar en kunnen snel aangebracht en eventueel vervangen worden wanneer nodig. Dit bespaart tijd en zorgt voor minder hinder voor de omgeving. IFD bruggen zijn duurzamer dan ‘gewone’ bruggen doordat zij langer meegaan en er dus minder energieverbruik en CO2 uitstoot is. Daarnaast zijn de brugelementen geschikt voor hergebruik. Dit alles maakt een IFD brug circulair.

Samenwerking bouwsector

De provincie Noord-Holland heeft in samenwerking met Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en verschillende partijen uit de Grond-, Weg- en Waterbouw gewerkt aan het vastleggen van het IFD principe in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA). In de NTA staan specifieke technische eisen en concrete afspraken. Met andere woorden: het is een handleiding die houvast geeft bij het ontwerpen en bouwen van IFD bruggen.

Lindy Molenkamp, directeur Beheer en Uitvoering: “Er is nu een NTA voor vaste en beweegbare bruggen die we hebben ontwikkeld samen met medeoverheden, ingenieursbureaus, kennisinstituten en bouwbedrijven. Hierdoor wordt het breed gedragen in de sector. Wat we als provincie graag willen is van IFD een algemeen gedachtegoed maken. Onze Cruquiusbrug bij Heemstede is de eerste brug in Nederland die volgens het IFD principe wordt gebouwd. Doordat wij de NTA hebben opgenomen in de Eisen en Richtlijnen voor Bouw- en Infraprojecten van de provincie Noord-Holland, is het duidelijk wat we vragen van het ontwerpbureau en de aannemer en zijn we verzekerd van een echte IFD brug.”

Duurzame ambities

In 2030 wil de provincie Noord-Holland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken en 50% minder CO2-equivalent aan broeikasgassen uitstoten. Het uiteindelijke doel is om in 2050 volledig circulair en CO2 te zijn. Het werken met het IFD principe draagt bij aan deze ambities.