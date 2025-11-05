Bouw-app De Ronde Venen verdient nog wat aandacht

De Ronde Venen – Eind mei van dit jaar is door Wethouder Anja Vijselaar de Bouw-App in Gemeente De Ronde Venen gelanceerd. Deze app is een mooi communicatiemiddel voor inwoners en omwonende van bouwprojecten. Projectontwikkelaars kunnen via de app informatie delen over de voortgang en inwoners en/of ondernemers kunnen klachten/hinder melden aan de project-ontwikkelaar. Hiermee kunnen inwoners en belanghebbenden nog beter geïnformeerd worden over gemeentelijke bouw- en infraprojecten. Een handig middel voor transparante communicatie, zou je zeggen. Toch blijkt de app in de praktijk nog weinig bekend.

Gemeente actief betrokken

“Het is een mooi communicatiemiddel tussen projectontwikkelaars en inwoners”, zei wethouder Vijselaar destijds. “Zo blijven inwoners goed op de hoogte van wat er in hun omgeving gebeurt. Door zelf als gemeente actief betrokken te blijven bij de app, kunnen we meekijken of alles naar wens verloopt.”

De gemeente beloofde destijds een stevige campagne om de app bekend te maken, via sociale media, nieuwsberichten en spandoeken bij bouwlocaties. “Op deze manier zorgen we voor maximale zichtbaarheid én bereik”, klonk het vol vertrouwen.

Voorliggende motie

Raadslid Serge Kraaijkamp (RVB) was in eerste instantie enthousiast over de lancering van de bouw-app. Hij was degene is die de voorliggende motie samen met het CDA en de VVD hiervoor al in 2023 had ingediend. De motie werd unaniem door de raad aangenomen en wethouder Anja Vijselaar mocht in mei 2025 trots de Bouw-app lanceren. “We wilden dat er een herkenbaar, laagdrempelig meldpunt kwam voor inwoners en ondernemers die te maken krijgen met bouwprojecten bij hen in de buurt”, vertelt hij.

Twijfel bij raadslid

Toch is hij nu minder zeker of dat doel ook echt is bereikt. “Wij dienden die motie in, omdat inwoners klaagden dat ze niet wisten waar ze terechtkonden met klachten of spoedeisende zaken. We zijn nu een paar maanden verder en hoor ik opnieuw dat mensen niet weten van het bestaan van de app. Dan vraag ik me af: hebben we het gewenste resultaat gehaald?” Hij fronst zijn wenkbrauwen terwijl hij het zegt. “Natuurlijk ben ik blij dat de app er is gekomen, maar ik krijg signalen dat inwoners die vlak bij bouwlocaties wonen nog steeds niet weten waar ze iets kunnen melden. Dan schiet de app z’n doel voorbij. Of het gewenste resultaat is gehaald is nu de vraag?”, zegt hij met enige zorg.

Proef op de som

Om te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat, namen we samen met Serge zelf een kijkje. Wie in de Bouw-app het zoekgebied De Ronde Venen invoert, vindt op dit moment slechts één bouwproject: De Meijert in Mijdrecht. Dat staat in schril contrast met de gemeentelijke website, waar meerdere bouw- en infraprojecten in voorbereiding of uitvoering zijn. We reden naar Wilnis, waar de hei- en graafmachines inmiddels bij enkele bouwprojecten op volle toeren draaien. Echter aldaar zien we geen verwachte spandoeken of QR-codes die naar de app verwijzen. Ook omwonenden die we aanspreken, halen hun schouders op. “Bouw-app? Nog nooit van gehoord.”

‘We zijn er nog niet’

Het bevestigt het beeld dat Kraaijkamp heeft. “De app is een goed middel, maar hij moet wel gebruikt én gepromoot worden.” Volgens het raadslid is de Bouw-app een stap in de goede richting, maar vraagt inwonersparticipatie om meer dan technisch hulpmiddel lanceren. “De Bouw-app kan helpen, mits hij goed wordt ingezet. We zijn er nog niet”, is zijn overtuiging. Hij wil daarom de vinger aan de pols houden. “Ik zal scherp blijven of de app echt gaat functioneren zoals bedoeld. En ik roep inwoners en ondernemers op om hun ervaringen – positief of negatief – met mij te delen via s.kraaijkamp@derondevenen.nl.”

De app is overigens voor iedereen gratis te downloaden via de App Store of Google Play. Wie zich abonneert op een project of gebied, ontvangt (indien gewenst) een pushmelding zodra er nieuws is. Het is zeker de moeite waard volgens het betrokken raadslid die inwonersparticipatie een belangrijk aandachtspunt vindt! Ook denkt hij dat in het voortraject nog veel verbeterpunten mogelijk zijn als het gaat om het betrekken van inwoners bij bouwprojecten om zo een beter en breder gedragen besluit te kunnen nemen.

Op de foto: Raadslid Serge Kraaijkamp (RVB) was in eerste instantie enthousiast over de lancering van de bouw-app. Foto: Peter Pos.