Boten gezocht voor vaartocht Dag van je Leven

Aalsmeer – Zaterdag 17 juni organiseert Stichting Dag van je Leven weer haar botendag voor honderden cliënten en medewerkers van Stichting Ons Tweede Thuis. Iedere zaterdag voor Vaderdag is het altijd een feestje op het water van de Westeinderplassen door de mooi versierde boten, maar vooral door het enthousiasme aan boord.

Onvergetelijke ervaring

Door het succes van alle voorgaande jaren, hebben zich veel cliënten aangemeld voor een paar ontspannen uurtjes op het water. Maar daar zijn wel boten voor nodig. Heeft u een boot en lijkt het u leuk om mensen met een verstandelijke beperking een onvergetelijke ervaring te bezorgen? En kunt u zaterdag 17 juni tussen 10.00 (ontvangst boten) en 14.00 uur tijd vrijmaken om vanuit Jachthaven Kempers bij Leimuiden een rondje van circa twee uurtjes te varen? Meld u zich dan snel aan via www.stichtingdagvanjeleven.nl of mail uw gegevens naar info@stichtingdagvanjeleven.nl. Bij terugkomst in de haven wordt u weer door vrijwilligers van Stichting Dag van je Leven ontvangen en assisteren zij bij het uitstappen van de cliënten waarna er drinken klaar staat en met gezellige muziek wordt de vaartocht afgesloten.

Andere hulp

Heeft u geen boot of lukt het deze keer niet om mee te varen? Een kleine donatie is uiteraard ook altijd van harte welkom. Wilt u helpen? Dan kunt u doneren op het bankrekeningnummer van Stichting Dag van je Leven NL56 RABO 0314168273. Op de site www.stichtingdagvanjeleven.nl of de Facebook-pagina is meer informatie te vinden.