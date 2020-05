Boswachters maken natuurbingo voor kinderen

Amstelland – Om de natuur te ontdekken hoef je niet per se naar een natuurgebied. Ook rond je huis is natuur. Om dat te ontdekken hebben de boswachters van Natuurmonumenten een Biodiversiteits-Bingo voor kinderen gemaakt.

Biodiversiteit. Het is een moeilijk woord, maar betekent eigenlijk dat de natuur, dus planten, dieren, insecten en bomen, in evenwicht met elkaar leven en dat er daarbij voldoende variatie aan dieren, planten en bomen is. Alles hangt met elkaar samen. Als er geen bomen zijn, zijn er geen nestjes voor de vogels. Als er geen bloemen zijn, dan zijn er geen insecten.

Jij kunt helpen om die samenhang sterker te maken. Hoe groener je tuin, hoe beter dat is voor de natuur! Met de natuurbingo ga je alvast ontdekken wat er nu al leeft en wat er nog mist.

(Her)ontdek je tuin, balkon of buurt!

Op dit momenten is het nodig dat iedereen als mogelijk thuis blijft. De ideale gelegenheid om je eigen tuin, balkon of buurt onder de loep te nemen. Is jouw leefomgeving ook voor dieren, planten en bomen een goede leefomgeving? Om je hier een handje bij te helpen hebben de boswachters van Natuurmonumenten een natuurbingo gemaakt. Als je alle planten en dieren vindt, dan ben je al goed op weg naar een biodiverse omgeving!

De natuurbingo-kaart is terug te vinden op www.natuurmonumenten.nl/nieuwkoop-natuurbingo.

Hoe groen is jouw tuin?

Natuurmonumenten wil graag weten hoe groen de Nederlandse tuinen zijn. Zij heeft daarvoor een Nationaal Tuinonderzoek voor kinderen en volwassenen online staan. Als je meedoet kun je een echte tuin-makeover winnen! Het kost maar 5 minuten van je tijd en je krijgt meteen wat tips om je tuin nog natuurvriendelijker te maken. Kijk op www.natuurmonumenten.nl.

Foto: ©Natuurmonumenten – Gerke van der Hoef