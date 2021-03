Boom om door storm

Aalsmeer – Storm Evert heeft afgelopen donderdag 11 maart voor flinke overlast en schade gezorgd. In Aalsmeer is de Brandweer drie keer in actie gekomen voor aan de storm gerelateerde incidenten. Zo dreigde er een boom om te vallen op een woonwagen, waren dakpannen van woningen gewaaid en wist de wind een aantal golfplaten van een schuurtje te trekken.

Verder zijn her en der in de gemeente diverse takken van bomen gewaaid. Op de hoek Mendelstraat met de J.P. Thijsselaan was een boom in de tuin van het Wellantcollege niet bestand tegen de storm en ging om. Er is gelukkig geen schade aan het schoolgebouw. De boom had alle ruimte om horizontaal te vallen.

Ook vrijdag waaide het hard, maar de wind bereikte niet zoals tijdens de storm donderdag snelheden van 110 kilometer per uur.

Foto: Jan Kwak