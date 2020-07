Boetes dreigen voor horeca wegens overtreden coronaregels

Aalsmeer – De afgelopen week zijn diverse coronaregels overtreden in verschillende horecagelegenheden in Aalsmeer. Twee uitbaters hebben hiervoor een officiële waarschuwing gekregen. Het gaat vooral om teveel mensen die binnen op te kleine afstand van elkaar waren. Vanwege de risico’s wordt vanaf nu streng gehandhaafd door de gemeente en politie. Dit kan leiden tot (hoge) boetes voor uitbaters en bezoekers. Als de risico’s te groot zijn en aanwijzingen niet worden opgevolgd kan in het uiterste geval zelfs worden overgegaan tot sluiting van horeca.

Volksgezondheid

“Wij hebben met z’n allen in Nederland en Aalsmeer de afgelopen maanden bereikt dat we elkaar binnen voorwaarden weer kunnen ontmoeten buiten en in cafés en restaurants. Dit hebben we ook met zijn allen verdiend, omdat we de regels om het virus terug te dringen goed in acht hebben genomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft constructief meegedacht met ondernemers, maar de afspraken mogen niet verslappen. De volksgezondheid van onze inwoners staat voorop”, aldus locoburgemeester Robert van Rijn. “De richtlijnen zijn er echt om serieus genomen te worden. Het RIVM geeft aan dat het aantal besmettingen weer toeneemt. Ook dichtbij, zoals in Hillegom, zien we de besmettingen toenemen daar waar teveel mensen te dicht bij elkaar komen.”

1,5 Meter afstand

Het college van burgemeester en wethouders constateert dat het afgelopen week diverse keren te druk was in de Aalsmeerse horeca. In een aantal situaties is dit echt de grenzen te buiten gegaan waarop er twee officiële waarschuwingen zijn uitgedeeld aan de uitbaters.

“Ik druk iedereen op het hart om zich aan de regels te houden. Vooral die 1,5 meter afstand is belangrijk. Als je ziet dat het te druk is, ga dan naar huis of naar een horecagelegenheid waar het rustiger is“, zegt Van Rijn. “Het virus is er nog en de risico’s zijn te groot om te negeren. Volgens mij wil niemand een tweede golf die ervoor zorgt dat de maatregelen weer strenger worden.”