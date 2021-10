Boerenvreugd zoekt meer donateurs voor ‘zonnedak’

Aalsmeer – Een paar maanden geleden deed kinderboerderij Boerenvreugd een oproep. Het bestuur van de kinderboerderij wilde graag vergroenen door zonnepanelen te plaatsen op het dak van de boerentas. Voor het plaatsen van de 40 zonnenpanelen zocht Boerenvreugd sponsors. Het bestuur van Boerenvreugd hoopte op deze manier een deel of wellicht het hele project gesponsord te krijgen. “De bezoekers en het bedrijfsleven blijken ons graag te steunen en daar zijn we ongelooflijk blij mee”, aldus een van de bestuursleden. “Inmiddels is de teller al ruim over de helft!”

Particulieren en bedrijven

Er zijn nog (deel) zonnepanelen beschikbaar voor donatie. Eén zonnepaneel is opgedeeld in 30 deelpanelen. Een deelpaneel kost 15 euro. Meedoen kan als particulier, buurt, vriendengroep of als bedrijf. Wilt u Boerenvreugd helpen vergroenen en meedoen aan dit mooie project? Stuur een mail naar zonnepanelen@boerenvreugd.nl en geef aan hoeveel delen u wilt sponsoren. Laat ook weten of u uw naam danwel bedrijfsnaam op het sponsorbord vermeldt wilt hebben. Op het bord komen alle sponsors te staan die het plaatsen van de zonnepanelen mede mogelijk hebben gemaakt.

Thermometer

Bij de ingang van de boerderij is een thermometer geplaatst zodat bezoekers kunnen zien op hoeveel de teller staat. Het streefbedrag is 17.000 euro. Op dit moment is de teller de 10.000 euro al voorbij. Bij de thermometer hangt een QR code. Door het scannen van de QR code is het mogelijk om direct een donatie over te maken en een deelpaneel te sponsoren.

Officiële ingebruikname

Bij de officiële inwerkingstelling van het zonnedak zal er een feestelijk tintje worden gegeven aan de ingebruikname van de zonnepanelen en de onthulling van het sponsorbord. Een datum voor de officiële ingebruikname is nog niet bekend, maar als deze bekend is krijgen de sponsors uiteraard een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.