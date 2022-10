Boerenvreugd vraagt steun voor bouw nieuw kippenhok

Aalsmeer – Eind oktober 2021 kreeg kinderboerderij Boerenvreugd het bericht dat alle pluimvee moest worden opgehokt vanwege de uitbraak van de vogelgriep in Nederland. De vogelgriep is afgelopen jaar hardnekkig gebleken. Doordat er steeds nieuwe uitbraken waren, werd de landelijke ophokplicht voor pluimvee door de overheid keer op keer verlengd. Het maakt de medewerkers en vrijwilligers van Boerenvreugd verdrietig dat de vogels het afgelopen jaar niet lekker over het terrein hebben kunnen rondscharrelen. Ze zitten nu al een jaar in hun hokken.

Het bestuur van de kinderboerderij heeft nu besloten om een nieuw en groter kippen- en duivenverblijf te gaan bouwen. De oude kippenhokken zijn slecht aan het worden en in plaats van de oude hokken te repareren, gaat een nieuw verblijf gebouwd worden voor de vogels tijdens een ophokplicht meer ruimte hebben.

Dankzij de Rabo ClubSupport actie heeft Boerenvreugd een mooi startbedrag ontvangen. De eerste tekeningen zijn gemaakt en het plan begint vorm te krijgen. Maar financieel is de kinderboerderij er nog niet. Aan inwoners wordt nu steun gevraagd. Een donatie geven kan via IBAN-nummer NL54RABO-0156275880 onder vermelding van ‘bijdrage kippenhok’.