Boerenvreugd doet mee aan de Kunstroute

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd doet komend weekeinde mee als locatie aan Kunstroute Aalsmeer. De Kinderboerderij bestaat dit jaar 25 jaar. Dat is mogelijk door een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die zich inzetten om de kinderboerderij te laten voortbestaan. Een andere belangrijke factor is de succesvolle samenwerking met Ons Tweede Thuis, waarbij Boerenvreugd een dagbestedingslocatie vormt voor een vaste groep mensen met een beperking. Voor de kinderboerderij is de Kunstroute een mooi moment om de belangrijke samenwerking met Ons Tweede Thuis in het zonnetje te zetten!

Kleurrijk werk



Bij andere locaties van Ons Tweede Thuis, bijvoorbeeld bij Dagcentrum Floriande in Hoofddorp, kunnen mensen kunst kunnen maken als vorm van expressie en dagbesteding. Atelier Floriande is een werkplaats voor mensen met een beperking. Twaalf kunstenaars werken hier vijf dagen in de week aan creatieve kunstwerken. Tekeningen, schilderijen, beelden van papier-maché, hout en keramiek. Elke kunstenaar wordt gestimuleerd zo veel mogelijk zijn of haar eigen stijl te ontwikkelen en dit resulteert in zeer uiteenlopend en kleurrijk werk.