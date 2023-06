Boeren en tuinders pakken uit: ‘Belangrijk om positieve verhaal van de sector te vertellen’

Regio – Het wordt dit jaar de derde editie van ‘Boeren en tuinders pakken uit in de zomer’. Tijdens deze actie gedurende de zomer organiseren boeren en tuinders door heel Nederland leuke activiteiten voor iedereen. Op www.boerenentuinderspakkenuit.nl vind je alle activiteiten in de buurt. De actie is een initiatief van LTO Noord, ZLTO, Boert Bewust en Team Agro NL.

Boeren en tuinders vinden het belangrijk om het positieve verhaal van de agrarische sector te vertellen en te laten zien aan burgers. Zij werken dagelijks met hart en ziel om mooie voedselproducten te leveren aan consumenten in Nederland en ver daar buiten. “Er wordt veel gepraat over de kloof. Maar met alleen praten los je niks op. We nodigen daarom iedereen uit om deze zomer te genieten van het platteland. Er zijn ontzettend leuke activiteiten, voor iedereen”, zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. “De activiteiten zijn door het hele land. De afgelopen jaren werden mensen er echt blij van en wij hopen ook dit jaar weer heel veel mensen blij te maken en een leuke ervaring te bezorgen.”

Kom deze zomer langs bij boeren en tuinders en geniet van leuke activiteiten op het platteland. Kom kijken, proeven en helpen op de boerderij en nog veel meer.

Deze zomereditie is een initiatief van LTO Noord, ZLTO, Boert Bewust en Team Agro NL. Boeren en tuinders zorgen dagelijks voor ons eten en drinken en dat we kunnen genieten van bloemen en planten in en rondom het huis. Zij werken aan het landschap, een mooie groene leefomgeving, versterking van biodiversiteit en duurzame energie én bieden recreatiemogelijkheden aan voor plezier in eigen land en omgeving.

