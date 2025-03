Boekenweeklezing met Judith Koelemeijer

Aalsmeer – Op woensdag 19 maart is de bekroonde schrijver Judith Koelemeijer te gast in De Oude Veiling aan de Marktstraat voor de jaarlijkse Boekenweeklezing van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en De Bibliotheek Amstelland in samenwerking met Bruna Aalsmeer. Judith Koelemeijer is een rasechte verhalenverteller. In haar bekroonde boeken creëert ze met wonderschone woorden boeiende verhalen over intrigerende persoonlijkheden. Haar lezing gaat vooral over haar nieuwste non-fictie novelle ‘De redding’, waarin het ontroerende verhaal wordt verteld van de zeventigjarige Leah die op een koude winteravond met haar auto in de Haarlemse Leidsevaart belandde en de 24-jarige Mirjam die haar op het nippertje wist te redden.

Carrière en debuut

Judith Koelemeijer (1967) schreef als kind al graag verhalen. Maar het verlangen om schrijver te worden bleef lang vaag en romantisch. Na een carrière in de journalistiek zette ze in 2000 eindelijk de stap naar het schrijverschap. Zij debuteerde in 2001 met ‘Het zwijgen van Maria Zachea’. Ook haar volgende boeken, ‘Anna Boom’ (2008) en het autobiografische ‘Hemelvaart’ (2013), over het verlies van een jeugdvriendin, werden bestsellers. In september 2022 publiceerde zij de biografie Etty Hillesum – Het verhaal van haar leven, dat unaniem lovend werd ontvangen. Tijdens haar lezing vertelt Judith Koelemeijer ongetwijfeld ook over haar lange en spannende zoektocht naar Etty Hillesum, de bekende Joodse schrijfster van dagboeken en brieven. Judith Koelemeijer’s boeken zijn op de avond in de zaal te koop en de schrijfster zal ze met liefde signeren. De Boekenweeklezing begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar) in de Bibliotheek (alleen door leden) in de Markstraat en via de websites van KCA en de Bibliotheek Amstelland. Indien voorradig nog aan de zaal, alleen pinnen.

Fotograaf: Bob Bronshoff