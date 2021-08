Boeienlui in de weer voor Vuur en Licht op het Water

Aalsmeer – Vuurwerk heeft een enorme aantrekkingskracht op mensen. Zo sterk zelfs dat ze zo dicht mogelijk bij het vuurwerk willen toekijken. Dat is een uitdaging voor de organisatoren van Vuur en Licht op het Water, omdat dan de veiligheid in het geding komt. Een vergunning om een groot vuurwerk af te steken zoals in Aalsmeer wordt alleen verleend indien gegarandeerd is dat de toeschouwers minimaal 270 meter afstand tot het spektakel hebben. De pontons met vuurwerk worden dus op 270 meter afstand van de toeschouwers bij de Watertoren gelegd. Maar op het water dient de organisatie eenzelfde afstand aan te houden. En dat is nog wel ‘een dingetje’ met honderden varende verlichte boten die het vuurwerk vanaf de Grote Poel naderen.

Jordy en Arnaud Brouwer van Jachthaven Stenhuis zijn al jaren degenen die deze uitdaging tot een goed einde brengen. Om te beginnen leggen ze zaterdagmiddag 4 september samen met de vuurwerkman Frits Pen een halve maan van boeien om het vuurwerkponton heen, op een afstand van 270 meter. De boten mogen ’s avonds niet dichterbij het vuurwerk komen. Zorgvuldig worden ruim 50 boeien in het water gedumpt. Die blijven op de juiste plek drijven omdat ze met een ketting aan een zware tegel verbonden zijn. Dat is dus een behoorlijke klus die nogal wat voorbereiding vraagt.

In Aalsmeer staat het begrip boeierlui voor recreanten die in het zomerseizoen met hun boot naar Aalsmeer komen. Jordy en Arnaud hebben geen boeierlui maar boeienlui om zich heen verzameld op Jachthaven Stenhuis waar Jordy en Arnaud de scepter zwaaien. Wat later op de avond gaan Jef, Danny, Sebastiaan, Kevin, Pieter, Danny, Frank, Arnaud, Bart, Antoon, Luca en Jordy met zes boten het water op. Ze varen naar de halve cirkel van boeien, zetten de flikkerende lichten op de boeien aan en houden daar toezicht. Alle boten die verder proberen te varen dan de boeien, worden resoluut teruggewezen door de boeienlui.

De boeienlui vormen een onmisbare schakel in de organisatie van Vuur en Licht op het Water. Ze zijn vrijwilligers die graag meedoen en hun bijdrage leveren. Jordy en Arnaud: “We hebben nu al een paar jaar een vaste ploeg. Er komen zelfs ieder jaar wel één of twee mensen bij. Dat is ook nodig omdat we over een steeds grotere breedte boeien moeten leggen om de boten af te houden. Het evenement is inmiddels zo groot geworden dat we al die mensen ook echt nodig hebben. We groeien mee met Vuur en Licht op het Water en we vinden het met z’n allen fantastisch om te doen.”