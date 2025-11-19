Boban Braspenning naar Mijdrecht

Mijdrecht – Hij wordt omschreven als een veelzijdig multitalent en een jaloersmakend goed debuut. Cabaretier Boban Braspenning (31) is een naam om te onthouden. Zaterdag 29 november staat hij om 20.00 uur in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht met zijn nieuwe voorstelling BRUTO, een muzikaal cabaretprogramma over superrijkdom, de Belastingdienst en alles wat daartussen zit.

Braspenning leek lange tijd een andere weg in te slaan. Hij studeerde economie en ethiek, liep stage bij onderzoeksplatform Follow the Money en het Financieele Dagblad. Maar een liedje over studieschuld, dat per ongeluk viraal ging, trok hem alsnog het theater in. Daarna ging het snel: een sprookje over banken leverde hem een optreden in Carré op en in 2021 won hij zowel de jury- als publieksprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival. Sindsdien stond hij op Paaspop, verscheen in De Slimste Mens en toerde door het land met lovende recensies. Met BRUTO belooft Braspenning opnieuw een scherpe, muzikale en humoristische avond. “Uit geldnood”, grapt hij zelf, want in zijn voorstelling speelt hij met de absurditeit van rijkdom en de realiteit van belasting.

Meer informatie en kaartverkoop: http://www.cultuurhuismijdrecht.nl.

Op de foto: Boban Braspenning. Foto: Corne van der Stelt.