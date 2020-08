Bob in de Bovenlanden: Zinderende zomerhitte

Aalsmeer – Augustus heeft zich van zijn beste kant laten zien, een lange hittegolf met zwoele nachten. De rijkdom van de Westeinderplassen met zijn bovenlanden is van onschatbare waarde. Bootbezitters die de verkoelende werking van de plassen opzoeken, zwemmen in het heerlijk schone lauwe water. En dan zijn er ook nog de mensen die genieten van het Aalsmeerse strand, de oevers, bomen en zomerse briesen in de avonden. Wat was het heerlijk om de nachten in de sloep op het open water door te brengen. De koelte in combinatie met de heldere hemel. Heerlijk!

De nieuwe aankopen

In deze hittegolfweken heb ik veel gevaren en met bewondering gekeken naar eilanden die Stichting de Bovenlanden het laatste jaar heeft aangekocht. Knappe koppen van de stichting zijn al druk bezig om voor de nieuwe aankopen plannen te maken en ten gunste van de biodiversiteit de beste ideeën te ontwikkelen.

De eilanden, die voorheen seringen- en sneeuwballenakkers waren, zijn deze zomer door de natuur in rap tempo veranderd in een ongerepte wildgroei van struiken en bloemen. Oude schoeiingen zijn weggerot en maken plaats voor minimeertjes waar insecten, vogels, kreeftjes, enz. hun beschutte plekje hebben gevonden. Het is een lust voor het oog om te zien hoe de natuur ingrijpt bij braakliggende stukken land. Ik weet echter ook dat dit niet de oplossing is. Als wij niets doen denk ik dat we over vijftig jaar alleen nog brandnetels aan de poeloevers zullen aantreffen.

Één van de laatste aankopen van de stichting zijn de eilanden van een voormalig seringen- en sneeuwballenkweker bij het Topsvoortbos. Er wordt momenteel druk vergaderd om te kijken hoe het gebied kan worden ingericht zodat het eventueel opengesteld kan worden voor publiek. Helaas is het gebied nu nog afgesloten vanwege vandalisme.

Rode beuk

Nieuwsgierig geworden ben ik op een warme namiddag naar de nieuwste aanwinst aan de kleine Poel gevaren en voor anker gegaan bij het Topsvoortbos. Het lijkt mij super als er paden komen waar iedereen een heerlijke wandeling kan maken. Een wat opener karakter zou er mijns inziens toe bijdragen om een mooi en veilig gebied te creëren. Op een markant punt staat een oude, monumentale rode beuk. Het is bijzonder een beuk op deze plek, want in het hele eilanden gebied van de Westeinder komt de rode (of bruine) beuk maar zelden voor. De boom is nu niet goed te zien door de dichte begroeiing eromheen. Van de werkgroep vernam ik dat ze gaan proberen de boom royaal tot zijn recht te laten komen door omringende struiken en bomen te verwijderen. Ik ben daar erg blij mee, op deze manier krijg je een inkijk via het Topsvoortbos naar het toegankelijke, extra stuk Aalsmeers natuurwandelgebied. De rode beuk zal dan met zijn trotse bladerpracht en ‘vuurtorenfunctie’ de gasten verwelkomen die het vernieuwde Topsvoort willen bezoeken.

Meedenken en fantaseren

Een beetje fantaseren en meedenken over dit gebied is nou eenmaal mijn hobby. Of het allemaal realiseerbaar is weet ik natuurlijk niet, er zal een aanlegsteigertje gemaakt moeten worden en vanaf de Uiterweg een toegangspad. Na een uurtje mijmeren bij de mooie rode beuk heb ik mijn ankertje maar weer opgehaald ….

Reageren of ideeën? bob@bovenlanden.nl