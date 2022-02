Blusrobot ingezet bij grote brand Oosteinderweg

Aalsmeer – Bij de grote brand aan de Oosteinderweg in de vroege ochtend van donderdag 17 februari is naast een opslagloods ook een naastgelegen praktijk in vlammen opgegaan. Enkele bedrijven rondom de afgebrande loods en praktijk hebben waterschade opgelopen.

De brand in de loods brak rond vijf uur in de ochtend uit en al snel breidde het vuur uit. Er kwam veel rook vrij en de harde wind veroorzaakte vliegvuur. Met onder andere een blusrobot kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden, waaronder een bedrijf met koikarpers. Rond zes uur had de brandweer het vuur onder controle, maar de brandweer is nog een groot deel van de ochtend bezig geweest met nablussen. De resten van de loods smeulden in de middag nog na.

Bij de brand zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. Een persoon had rook ingeademd, is door ambulance-personeel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen