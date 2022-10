Bloemenzegelwinkeliers delen tas vol cadeaus uit

Aalsmeer – De Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers heeft een tas vol cadeautjes aan een trouwe spaarder uitgedeeld. Uit de vele ingeleverde spaarkaarten is de familie Vreeken van het Molenpad als gelukkige winnaar tevoorschijn gekomen. Bij deze familie is een volle tas van de Bloemenzegelwinkeliers uitgereikt met daarin van ieder lid van de vereniging een leuk cadeautje. De heer en mevrouw Vreeken waren heel verrast en blij dat ze deze prijs gewonnen hebben. Het was dan ook zeer de moeite waard, van lekkere badschuim tot verse worst en van alles daar tussenin. De komende maanden wordt er nog twee keer een volle tas verloot, dus u ziet: het loont de moeite om bloemenzegels te sparen. Vraag erom, u heeft er recht op. Lever uw volle spaarkaarten in en wie weet bent u de volgende gelukkige winnaar en mag u ook zo’n volle tas in ontvangst nemen.