Bloemen- en plantenexport krimpt 4 procent

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- en plantenexport heeft het eerste halfjaar van 2023 afgesloten met een exportwaarde van 4 miljard euro; een krimp van 4%. Dit maakt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata. De export van bloemen kromp met 4% naar 2,4 miljard euro en voor planten kromp de export met 2% naar 1,6 miljard euro.

“De laatste twee maanden tonen kleine lichtpuntjes in de cijfers”, stelt Matthijs Mesken, directeur van de VGB. “Met name onze belangrijkste exportlanden Verenigd Koninkrijk en Frankrijk laten een krimp zien. Handelaren maken zich zorgen over de nog hogere kosten voor personeel, inspecties en transport. We hopen dat handelaren in staat zijn om hun marges te behouden of te vergroten. Een schappelijke prijs voor onze mooie bloemen en planten is nodig om de kosten te kunnen maken”, concludeert Matthijs Mesken. De VGB is de brancheorganisatie voor de binnenlandse