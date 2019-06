Bloemen en kunst kijken in Aalsmeer

Aalsmeer – Kunst kijken in Aalsmeer is dit weekend een aanrader. Voor de zesde maal vindt het Flower Festival plaats met prachtige bloemencreaties. De levendige kleuren, de inventieve presentaties en de combinatie met natuur, kunst en muziek zorgen voor een vrolijke dag uit voor jong en oud. Het Aalsmeer Flower Festival vindt plaats in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg (tegenover de watertoren) en in de Historische Tuin in het Centrum (ingang Praamplein). Bezoekers zijn zaterdag 15 en zondag 16 juni welkom tussen 11.00 en 17.00 uur. Vooraf een toegangskaart voor 7,50 euro kopen is een aanrader en dit kan via www.aalsmeerflowerfestival.nl. De kosten aan de deur zijn 10 euro per persoon, voor kinderen tot en met 14 jaar is de entree gratis.

Japan in het Oude Raadhuis

Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat binnen stappen, is eveneens de moeite waard. Hier is voor het laatste weekend de expositie ‘Japan’ te bewonderen. Er zijn originele rolschilderingen te zien uit de negentiende en twintigste eeuw, antieke schilderingen van goede kwaliteit en gemaakt door traditionele Japanse scholen. De Japanse kunst is aangevuld met werken van de twee keramisten Anneke Harting en Marga Bogaard. Een kijkje nemen kan op vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Amateurs in etalages

En, er kan nog meer kunst bewonderd worden in het Centrum. In de etalages van de winkels en op de bovenverdieping in De Oude Veiling in de Marktstraat zijn schilderijen, beelden, tekeningen en foto’s te bewonderen van amateur kunstenaars. In etalages ‘gluren’ kan op elk moment van de dag tot het einde van deze maand juni.