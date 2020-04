Bloeiend de zomer in met tuinhortensia’s

Regio – In de zomer is het tijd om volop te genieten van de zon in eigen tuin en op balkon of terras. Wil je bloeiend de zomer in? Kies dan eens voor hortensia’s. De nieuwe generatie van deze tuinplant bestaat uit veel verschillende soorten en zijn sterker en mooier dan ooit. Ze kunnen bloeien tot diep in het najaar. Er zijn bovendien tuinhortensia’s die het prima doen in potten.

Verrassende variatie

Terwijl veel mensen de hoofdkleuren wit, roze en blauw kennen, is er tegenwoordig een veel uitgebreider palet met intense kleuren. Variërend van vuurrood tot appeltjesgroen en van dieppaars tot tweekleurige soorten. Ook zijn er zogenoemde doorkleurende tuinhortensia’s. Die veranderen tijdens de bloeitijd wel drie keer van kleur. Bijvoorbeeld van groen naar lichtroze, donkerroze en diepgroen. Behalve een rijk kleurenpalet is er veel variatie in bloemvormen. Bijvoorbeeld tuinhortensia’s met een enkele, supergrote bloem van wel 40 centimeter en bloemen met een stervorm of met gekrulde bloemblaadjes.

Sterke stelen, snel herstel

De nieuwe generatie tuinhortensia’s is beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Een flinke regenbui? De sterke stelen kunnen de grote (en dus zware) bloemen goed dragen. En als er periodes van droogte zijn, dan herstelt de moderne tuinhortensia zich sneller. Ook voor liefhebbers met balkon of terras zijn er tegenwoordig soorten die ook prima in potten kunt planten.

Verzorging

Ook de nieuwe generatie tuinhortensia’s bestaat uit dorstige types. De botanische naam Hydrangea verwijst naar het stevige drinkgedrag. Hydro betekent namelijk water en daar is de plant dol op. Je ziet meteen wanneer een hortensia dorst heeft. Hij staat er dan wat slapjes bij, maar na een flinke slok water knapt ie snel weer op.

Zet je hortensia’s in een pot? Dan is het belangrijk om gaatjes in de bodem te hebben, zodat overtollig (giet)water weg kan lopen. Wanneer je onderin de pot tevens een laag hydrokorrels doet, dan heb je een waterbuffer. De (klei)korrels nemen vocht op en geven het weer af als de plant het nodig heeft.

Tuinhortensia’s zijn verkrijgbaar bij tuincentra, bloemisten en veelal nu ook bij de kwekers zelf. Kijk voor meer inspiratie op www.hydrangeaworld.com.