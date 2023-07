Blije gezichten tijdens circus bij ’t Kloosterhof

Aalsmeer – Op donderdag 13 juli is ‘Circus in de zorg’ in Aalsmeer geweest om voor de bewoners van ’t Kloosterhof een fantastische dag mogelijk te maken. De bewoners werden op woensdag al wakker met een echte circustent voor de deur, compleet met de caravans waarin de artiesten verblijven. Vanuit de eetzaal was er zicht op deze grote tent en kon men al helemaal in de stemming komen voor een prachtige circusvoorstelling. Er is door alle bezoekers volop genoten van alle mooie en grappige acts die er te zien waren. Het publiek werd helemaal meegenomen in de show door de muziek en de artiesten.

Feestelijke dag

In totaal waren er op deze dag drie voorstellingen, met iedere keer plaats voor 170 toeschouwers! De eerste voorstelling was uiteraard gereserveerd voor de bewoners van ‘t Kloosterhof met hun familieleden. Hierna konden de bewoners meteen naar het restaurant voor de warme maaltijd, die ook was aangepast aan deze feestelijke dag. De keukenmedewerkers zorgden voor de juiste sfeer en liepen rond met vrolijke hoedjes en strikjes. De tweede voorstelling was voor alle genodigden uit de wijk. Ook cliënten van andere instellingen, zoals Ons Tweede Thuis en Zorgcentrum Aelsmeer hebben een bezoek gebracht aan het circus.

De laatste voorstelling was speciaal voor alle vrijwilligers en personeelsleden van ‘t Kloosterhof met hun familie en kinderen. Na de optredens stonden er kraampjes op het terrein met suikerspinnen en popcorn voor de kinderen en een kar waar iedereen een heerlijk patatje kon halen. Binnen stond er voor iedereen een lekker drankje klaar. Met elkaar is echt genoten van een geweldige dag, er waren heel veel blije gezichten te zien. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie evenement wordt hartelijk bedankt.