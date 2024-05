‘Blauwe zone is niet even een blauwe streep op de stoeprand kalken’

Uithoorn – Tijdens een openbare commissievergadering vroeg Daan Noordanus van de VVD aan wethouder Jan Hazen of er al iets gedaan was aan het idee om in het dorp een blauwe zone te realiseren.

Hazen: “We zijn momenteel met een bureau in gesprek over een plan van aanpak, maar daarna willen ook nog eens met de raad rond de tafel. Het lijkt allemaal zo makkelijk. Even een blauwe streep op de rand van de stoep kalken en klaar. Maar zo werkt het echt niet. Er zit een heel traject aan vast. Voor de bewoners, financiële vergoedingen, parkeervergunningen, hoeveel vergunningen geef je dan? Daarnaast gaat het ook nog om de handhaving. Hoe ga je dat handhaven? Er komt een hele wereld op je af en daar wil ik nog wel even, informeel, met u als raad over praten.

Dat gesprek gaat dan plaatsvinden als het bureau haar eerste onderzoeksbevindingen heeft en dat aan ons komt presenteren. En als u als raad dan zegt “Oké dat is goed”, gaan we de volgende stap nemen en in overleg gaan met de buurt van waar moeten ze komen enz.”, aldus wethouder Hazen.

“Wanneer denkt u dat dat gesprek gaat plaatsvinden?”, zo vroeg Noordanus zich af: “September of oktober?” Wethouder: “Ik hoor zojuist dat het nog dit jaar wordt, in ieder geval na het reces”.

Wordt vervolgd dus…

Op de foto Wethouder Jan Hazen. (Foto: Gemeente Uithoorn).