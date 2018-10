‘Blauwe hap’ voor veteranen in Aalsmeer

Aalsmeer – Ook dit jaar organiseert het Veteranencomité van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer weer een ‘Blauwe Hap’ voor actieve en postactieve veteranen woonachtig in de gemeente Aalsmeer. Op zaterdag 10 november vanaf 12.30 uur kunnen zij bij Restaurant Op de Hoek in een ongedwongen sfeer genieten van een echte Indische maaltijd en ervaringen met elkaar delen.

Indische rijsttafel

Naast de jaarlijkse Veteranendag Aalsmeer gaven veteranen aan behoefte te hebben aan meer gelegenheden om met elkaar herinneringen op te halen en ervaringen te delen. Samen een gezellige maaltijd nuttigen past daar mooi bij. En dat moet natuurlijk een Blauwe Hap zijn, de traditionele Indische rijsttafel die elke woensdag op marineschepen wordt geserveerd leent zich er uitstekend en die bij vele Indië-gangers en overige veteranen bijzondere herinneringen opwekt.

Uitnodiging

Restaurant Op de Hoek in Kudelstaart stelt ook dit jaar weer belangeloos zijn keuken beschikbaar, gekookt wordt volgens traditioneel recept door de vrouw van een marinier. De eigen bijdrage is 7,50 euro per persoon inclusief een drankje, na de maaltijd contant of per PIN-pas af te rekenen. Veteranen die bij het Veteranencomité Aalsmeer bekend zijn, hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wie hem gemist heeft kan zich aanmelden via info@veteranenaalsmeer.nl. Partners/begeleiders zijn ook van harte welkom.