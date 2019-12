Bindingkoor ‘scoort’ met mooi kerstconcert

Aalsmeer – Het eerste kerstconcert in Aalsmeer heeft plaatsgevonden. Deze eer had het Bindingkoor afgelopen zondag 8 december. In de sfeervolle Doopsgezinde kerk werden de bezoekers getrakteerd op bekende, oude en nieuwe kerstevergreens in het Nederlands, Engels en Duits. Het Bindingkoor onder leiding van Henk Trommel wist te boeien met bijzondere arrangementen. De muzikale medewerking door Marije Clemens en Dorine Schoon op hobo bracht nog extra variatie. Het publiek was na afloop lovend. “Heerlijk om naar te kijken en naar te luisteren. De kerststemming zit er nu helemaal in.”

Meezingen en luisteren

Uiteraard worden in Aalsmeer meerdere kerstconcerten gegeven, die eveneens voor een gezellige (kerst)sfeer zullen zorgen. Op donderdag 12 december presenteert Da Capo’s Popkoor een bijzonder (pop)kerstconcert, inclusief een kerstquiz, in café Op de Hoek in Kudelstaart vanaf 20.00 uur. Liever meezingen met kerst-smartlappen? Dan donderdag naar cultureel café Bacchus in de Gerberastraat en zing als sopraan of bas mee met de heren en dames van Denk aan de Buren tussen 20.00 en 22.00 uur.

Zaterdag 14 december verzorgt interkerkelijk koor Caritas een luisterrijk (kerst)-concert in de Karmelkerk aan de Stommeerweg vanaf 20.00 uur. Ook Con Amore gaat komend weekend met een speciaal voor dit concert samengesteld projectkoor van zich laten horen middels een kerstconcert in de Open Hofkerk aan de Ophelialaan. Deze presentatie vindt aanstaande zondag 15 december vanaf 14.30 uur plaats.

En, alvast noteren: Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging laat zich zien en horen met sfeervolle kerstcarols op zondagmiddag 21 december van 16.00 tot 17.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl