Bindingkamp: gezellige week met leeftijdsgenoten

Aalsmeer – Jaarlijks worden er door Stichting de Binding in Aalsmeer een aantal gezellige zomerkampen georganiseerd voor kinderen vanaf 11 tot en met jongeren van 17/18 jaar. Per leeftijdsgroep is er een kamp. De kampen zijn altijd in de eerste twee weken van de zomervakantie. Deze kampen worden al ruim 75 jaar druk bezocht en gewaardeerd. Dit jaar gaan de kampen naar Warsnveld, Epe en België. Een Bindingkamp is vooral een heel gezellige week vakantie met een groep leeftijdsgenoten. Je brengt de week door met leuke activiteiten zoals zwemmen, spelletjes, speurtochten, sport- en creatieve activiteiten, een bonte dag, kletsen en nog veel meer. Vaak ontstaan er vriendschappen voor het leven!

Inschrijven

Als je aankomend jaar 11 wordt en voor het eerst mee wilt op kamp naar Warnsveld 1, dan kun je je op vrijdag 29 november vanaf 12.00 uur inschrijven via de website. Voor de andere kampen heeft iedereen die vorig jaar is mee geweest twee weken lang recht op voorinschrijving. Vanaf vrijdag 6 december gaat de reguliere inschrijving open voor deze kampen, mits er nog plekken zijn. Let op, de kampen hebben maar een beperkt aantal plekken, dus schrijf je snel in! Kijk voor meer informatie en inschrijven op: www.debinding.nl/kampen/bindingkampen

Foto: Bindingkamp (aangeleverd)