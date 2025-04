Bilderdijkhof doneert breigoed voor Zending over Grenzen

Uithoorn – Vorige week heeft hulporganisatie Zending over Grenzen weer een mooie stapel breiwerk in ontvangst mogen nemen van de Brei- en Babbelclub in Wijkcentrum Bilderdijkhof in Uithoorn. Voorheen werd er ook kleding ingezameld, maar vanwege aangescherpte regels voor de invoer van gebruikte goederen is dit niet langer mogelijk. Toch was er genoeg te doneren.

De dames van de Brei- en Babbelclub komen elke maandagochtend samen in het wijkcentrum en onder het genot van een kopje koffie of thee kletsen ze gezellig samen terwijl hun handen vakkundig bezig zijn met brei- en haakwerk. Van pannenlappen tot dekens, van sokken tot de prachtigste kindertruitjes, er wordt van alles gebreid voor het goede doel. Zending over Grenzen haalt twee keer per jaar al het breiwerk op en verspreid en deelt dit uit in arme regio’s in Oost-Europa.

Nu alles is opgehaald is er weer ruimte in de kasten en kan er weer volop gebreid en gehaakt worden. Geïnteresseerd? Kom gerust eens langs op de maandagochtend van 09.30 tot 11.30 uur in Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1.

Op de foto: aangeleverd.