Bijenpark op VBA Zuid voltooid!

Aalsmeer – Na het planten van duizend vierkante meter vaste planten in maart, is begin juni 3.500 vierkante meter ingezaaid met wilde bloemen op het Bijenpark VBA Zuid. Hiermee is het bijenpark van in totaal 4.500 vierkante meter voltooid en gaat zorgen voor voedsel voor wilde bijen, andere insecten en vogels.

Kleurrijk en levendig gebied

Na afronding van de werkzaamheden rondom de bushaltes, loopbrug en de afslag naar Royal FloraHolland aan de Legmeerdijk zijn nu ook de laatste bermen ingezaaid als Honey Highway. Een aantal collega’s van de Dutch Flower Group-bedrijven ging aan de slag om de bermen met de hand in te zaaien voor een optimaal resultaat: Een kleurrijk en levendig gebied.

Samenwerken met de natuur

Ballast Nedam, firma Eijkelboom, Vereniging van Eigenaren VBA Zuid en Honey Highway zetten zich in voor de planning, inzet van machines, expertise en de samenstelling van de bloemenzaden. Voor de start van het zaaien werden de bermen al voorzichtig bewerkt. De bloemenzaden zijn geoogst uit natuurgebieden en de samenstelling van de soorten in het mengsel helemaal afgestemd op de bodem van het bijenpark. Zo wordt goed samengewerkt met de natuur.

Overbrengen van kennis

De collega’s van Dutch Flower Group kregen uitleg over hoe ze de zaden moesten inzaaien, de bodem moesten bewerken en ze konden de bijen al van dichtbij zien terwijl ze stuifmeel verzamelden. De eerder aangeplante vaste planten zijn al behoorlijk in trek bij de wilde bijen. Ook zijn er enthousiaste collega’s die hun kennis doorgeven. Zoals Ruben, die in opleiding is als biologisch-dynamische Imker bij Honey Highway en de bijen op het bijenpark verzorgt. Zij kon al het een en ander vertellen over de wilde bijen op het Bijenpark.

Bijenexcursies

Van de zomer worden er bijenexcursies in een bloeiende Honey Highway georganiseerd. Waar niet alleen bijen maar ook tal van andere insecten en dieren te vinden zijn. Deborah Post van Honey Highway: “Het Honey Highway-concept van het bijenpark met eenderde geplante drachtplanten en tweederde wilde bloemen met daarin grote bloemheesters, zorgt voor een langdurige bloeiperiode als voedsel voor de bijen, hierdoor ontstaat ook een levende bodem en biodiversiteit waar je doorheen kunt wandelen. Ik ben blij dat we bedrijven en hun medewerkers met dit bijenpark kunnen inspireren.”

Foto: Inzaaien van Honey Highway op het Bijenpark op VBA Zuid. Foto: aangeleverd