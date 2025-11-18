Bijeenkomst dementiezorg De Ronde Venen

De Ronde Venen – Dementiezorg De Ronde Venen organiseert woensdagavond 26 november van 19.30 tot 21.00 uur een informatieve bijeenkomst in De Rank, Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht. De avond is voor mantelzorgers, mensen met geheugenproblemen, professionals en andere geïnteresseerden.

Als een naaste de diagnose dementie krijgt, kan dat veel vragen oproepen. Welke hulp is er? Wie kan mij ondersteunen? Hoe kan mijn naaste zo lang mogelijk zelfstandig blijven? Deze avond vertellen verschillende partijen wat zij kunnen betekenen. Het Servicepunt vertelt over de Wmo en de voorliggende voorzieningen. Een wijkverpleegkundige, casemanager dementie en oefentherapeut vertellen wat zij kunnen betekenen. Ook krijgen bezoekers deze avond informatie over het Volledig Pakket Thuis (VPT). Tijdens deze avond is er ook ruimte om vragen te stellen. Ook voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met een ander ziektebeeld dan dementie is dit een informatieve avond. Aanmelden bij voorkeur via mantelzorg@stichtingsamens.nl of 0297-230280.

Als een naaste de diagnose dementie krijgt, kan dat veel vragen oproepen. Foto: aangeleverd.