Big Rich and the Blacksmith Company zondag bij Drinken & Zo

Uithoorn – Zondagmiddag kunt u vanaf 15.30 uur bij Café Drinken en Zo in Uithoorn gaan genieten van een live optreden van Big Rich and the Blacksmith Company. De band zoekt zijn heil in de 50’s & 60’s style Blues en spelen nummers van onder andere Freddie King, Little Charlie & the Nightcats, James Harman en natuurlijk ook eigen werk. De uitmuntende harpsolo’s van Big Ritch, ondersteund door de opzwepende ritmes van the Blacksmith Company staan garant voor een stampende, dampende en dansende tent. Stilstaan is geen optie: “You got to move!”