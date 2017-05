Bierproefavond in dorpshuis De Kwakel

De Kwakel – Vrijdag 19 mei organiseert de Activiteiten Commissie voor de vierde keer een bierproefavond in het dorpshuis van De Kwakel. Er zal in een ontspannen sfeer de mogelijkheid geboden worden om een vijftal speciaal-biertjes te proeven en te beoordelen. Kees Heynis, van de bierafdeling van de Sligro, is aanwezig om de proevers te informeren over de verschillende soorten bier. Tijdens deze avond zal Shantykoor De Brulboeien uit Aalsmeer de sfeer verhogen met een tweetal optredens. De toegang is gratis maar voor het proeven van de biertjes wordt een kleine vergoeding van 2 euro per flesje gevraagd. Wie de vijf soorten allemaal wil proberen, betaalt 8 euro. Voor de niet-proevers is de bar van het dorpshuis gewoon geopend. Aanvang 20.30 uur en de zaal gaat om 20.00 uur open. Adres: Kerklaan 16, De Kwakel.

Elisabeth fietstocht

Op Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei) wordt de alom bekende Elisabeth fietstocht gereden. Men kan starten tussen 10.00 en 12.00 uur bij Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16. De inschrijfkosten zijn 3 euro per persoon. De tocht is ongeveer 45 kilometer lang. Na afloop ontvangen de deelnemers een leuke attentie.