Bibliotheek zoekt verhalen van inwoners Amstelland

Amstelland – De Bibliotheek Amstelland organiseert van 7 tot en met 23 februari 2025 de Verhalenkaravaan. Verhalen in allerlei vormen komen dan voorbij. Van verhalen lezen, horen en beleven en vertellen tot verhalen delen, aanbevelen, bedenken en maken. Juist ook voor de verhalen van inwoners van Amstelland is plek. De Bibliotheek is hier naar op zoek en gaat daarom de komende weken de straat op om verhalen op te halen.

Een verhaal is nooit zomaar een verhaal. Een verhaal dóet iets met je. Een verhaal laat je lachen of huilen, huiveren of versteld staan. En iederéén – jong en oud – heeft een verhaal, groots en meeslepend of juist heel klein en intiem. Tijdens de Verhalenkaravaan komen ze voorbij.

Wat is jouw verhaal? Wanneer stond het angstzweet op jouw rug? In welke situatie rolden de tranen over je wangen? Over welke belevenis raak je maar niet uitgepraat? Of welke gebeurtenis is zo bijzonder dat het bijna niet te geloven is? Deel je verhaal. Schrijven, tekenen, een foto, een filmpje of een voorwerp – alles kan, alles mag. Op de markt, in het winkelcentrum, bij de kapper. Het team van de Bibliotheek Amstelland kun je de komende weken op allerlei plekken vinden. Met als doel: verhalen – groot of klein – op te halen. Het verhalenteam gemist? Verhalen inleveren kan tot en met 12 januari 2025 ook via info@verhalenkaravaan.nl of bij een van de bibliotheekvestigingen in Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. De inzendingen krijgen een plek in de Verhalenkaravaan en misschien zelfs een podium tijdens het festival. Meer informatie: www.verhalenkaravaan.nl