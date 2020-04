Bibliotheek start met afhaalservice

Amstelland – Vanaf vrijdag 1 mei is het weer mogelijk om boeken te lenen. De Bibliotheek Amstelland start dan namelijk met de Afhaalbibliotheek. Eerder kwam de bibliotheek al met een speciaal #ikleesthuis-abonnement en gratis apps met 100 e-books en luisterboeken.

“Ons leesoffensief gaat ook tijdens de coronacrisis door! We zetten nu vooral in op digitaal lezen. We hebben een enorm aanbod met 28.000 e-books om te lenen. Een uitkomst voor veel mensen”, vertelt Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek Amstelland. “Sinds de sluiting hebben we 700 nieuwe e-bookleners en is het aantal dagelijkse uitleningen van e-books drie keer zo groot als voorheen. Toch is niet iedereen geholpen met digitaal lezen. Vandaar de Afhaalbibliotheek. We starten met afhaallocaties in de bibliotheken Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen Westwijk.”

Verrassingspakketten

Vanaf woensdag 29 april kun je gebruik maken van de Afhaalbibliotheek. Op de website geef je aan wat je favoriete genres zijn. Een medewerker stelt een pakket met 5 boeken voor je samen. Je krijgt bericht wanneer je het kunt (laten) ophalen bij de vestiging van jouw keuze. De werkwijze is veilig en afgestemd met de GGD. Aanmelden kan via www.debibliotheekamstelland.nl/afhaalbibliotheek

Digitaal lezen en luisteren

De Online Bibliotheek heeft 28.000 e-books en 4.200 luisterboeken. Met titels voor alle leeftijden, bestsellers en minder bekende boeken. Met het nieuwe #ikleesthuis-abonnement leen je 4 maanden lang voor 14 euro. Jeugdleden kunnen gratis lid worden. Zonder lidmaatschap kun je nu gratis 100 e-books (met de ThuisBieb-app) en 100 luisterboeken (LuisterBieb-app) downloaden.

Tips voor in de meivakantie

Op de website van de Bibliotheek kun je nog veel meer, zoals schoolvakken oefenen (Einstein Junior), voorleesfilmpjes kijken (de Voorleeshoek), oefenen met lezen (Yoleo) en een digitale voorleestas uitpakken. De Maakplaats geeft iedere dinsdag een online workshop. Ook volwassenen kunnen zich blijven ontwikkelen, met 130 gratis cursussen van JobOn en binnenkort zo’n 30 cursussen via de KB en SkillsTown. Er staan nog veel meer leuke tips op de website.

Informatie over de Afhaalbibliotheek en de Online Bibliotheek is te vinden op www.debibliotheekamstelland.nl. Telefonisch vragen stellen aan de Bibliotheek kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.