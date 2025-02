Bibliotheek Amstelland in teken van verhalen beleven, vertellen en delen

Regio – Nog tot en met zondag 23 februari draait het in alle vestigingen van Bibliotheek Amstelland – Amstelveen Stadsplein, Amstelveen Westwijk, Uithoorn en Aalsmeer – om verhalen lezen, horen, beleven, vertellen, delen, bedenken en maken.

Naast activiteiten voor volwassenen zijn er ook volop kinderactiviteiten, zoals vertelvoorstellingen, een rapworkshop van Baas B en creatieve workshops. Ook zijn er doorlopende activiteiten te doen en te bekijken. De volledige programmering is te bekijken op www.verhalenkaravaan.nl. Een plek reserveren of een kaartje kopen voor een van de betaalde activiteiten is vanaf nu mogelijk. Bieb-leden krijgen korting bij betaalde activiteiten.

Doorlopende activiteiten

“Verhalen staan niet alleen in boeken. Voorwerpen, uniek of juist heel alledaags, maar ook muziek, kleding en geuren vertellen ook een verhaal. Tijdens de Verhalenkaravaan dompelen we ons samen met bezoekers in verhalen in alle vormen en maten”, aldus het team van de Verhalenkaravaan van de Bibliotheek Amstelland.

Er zijn ook doorlopende activiteiten. Op het Stadsplein kun je snuffelen in de Verhalenkasten, luisteren naar bijzondere verhalen van Amstellanders, alledaagse voorwerpen met een verhaal bewonderen, een verhaal typen op een ouderwets typemachine en duiken in de Verhalenbox. In de vestigingen in Uithoorn, Aalsmeer en Westwijk kun je bij de speciale Verhalenkiosk verhalen lezen, delen en beleven.

Over Bibliotheek Amstelland

Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De Bibliotheek is zeven dagen per week open, heeft vier vestigingen in drie gemeenten, ontvangt zo’n 700.000 bezoekers per jaar, heeft ruim 36.000 leden, een uitgebreid lesprogramma en een omvangrijke programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud.

Bibliotheek Amstelland staat in het teken van verhalen beleven, vertellen en delen. Foto: aangeleverd.