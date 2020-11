Bezoekers weer welkom in bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer – Vanaf vandaag, donderdag 19 november, is de bibliotheek in Aalsmeer in de Marktstraat weer geopend. Bezoekers kunnen lenen, activiteiten bezoeken en vanaf 26 november is het ook weer mogelijk om te gebruik te maken van de werkplekken.

Op 5 november werden de bibliotheken in Nederland voor twee weken gesloten, als extra maatregel tegen corona. Alleen gereserveerde boeken afhalen was op bepaalde momenten nog mogelijk. Deze maatregel is teruggedraaid en nu zijn alle vestigingen weer geopend.

Activiteiten tot 30 personen

Nu de bibliotheek weer open is, wordt er volop geprogrammeerd voor jeugd en volwassenen. Zo treedt Ton Meijer op met een speciale Sint-voorstelling en zijn er Maakplaats-workshops. Op 3 december knalt het hilarische voorleestheater ‘De Leftenant van Inishmore’ van het podium en staan er een poëziecafé en een Poetry Night in de planning. Ook online is er van alles te doen, zoals een digitaal schrijversbezoek van Susan Smit en een meet-up voor werkzoekenden. Het complete aanbod is te vinden amstelland.op-shop.nl

Werken en studeren

De bibliotheek is een populaire werk- en studieplek. Sinds 30 september zijn de studieplekken gesloten, vanwege het beperken van het aantal toegestane bezoekers. Vanaf 26 november begint de bibliotheek weer met het aanbieden van werkplekken. Om hier gebruik van te maken, is van te voren reserveren verplicht. Kijk op www.debibliotheekamstelland.nl/werkplek voor meer informatie.