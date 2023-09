Bezoek Escape-caravan op weekmarkt Mijdrecht

Mijdrecht – In De Ronde Venen hebben 3400 inwoners moeite met lezen en schrijven, begrijpen en spreken. Moeite hebben met de taal maakt het dagelijks leven knap lastig. De gemeente vraagt met een Escape-caravan hier aandacht voor. Op de weekmarkt in Mijdrecht kunnen bezoekers ervaren hoe het is om moeite te hebben met taal. De Escape-caravan staat donderdag 14 september van 09.00 tot 17.00 uur op het Raadhuisplein, naast de ingang van het gemeentehuis.

Mensen die de Nederlandse taal moeilijk vinden, ervaren elke dag problemen. Bijvoorbeeld in het OV, bij het boodschappen doen of het gebruik van medicijnen. Wat het extra lastig maakt, is dat mensen zich schamen en verbergen dat ze een probleem hebben met taal. Daardoor vragen ze geen hulp om daar iets aan te doen. En komt er geen oplossing.

Speels

De Escape-caravan is een speelse manier om bezoekers aan de weekmarkt te laten ervaren waar je tegenaan loopt als je moeite met taal hebt. Door deze ervaring kunnen bezoekers eerder zien dat iemand moeite met lezen en schrijven heeft. En het bespreekbaar maken.

De Escape-caravan is een escaperoom op wielen. In de caravan kunnen 1 tot 3 spelers proberen om puzzels op te lossen en de code van de kluis te kraken. In het spel ontbreken woorden, waardoor je onmacht en frustratie voelt net als mensen die moeite hebben met de taal. Meer begrip voor elkaar en het stigma doorbreken, dat hoopt de gemeente met deze caravan te bereiken.