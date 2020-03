Mijdrecht – De bewoners van De Kom in Mijdrecht waren vandaag blij verrast toen zij in de hal heel veel prachtige gerbera’s zagen staan. Zoals bekend blijven heel veel bloemisten met hun bloemen zitten en dan is dit wel een goed idee. Beter dan ze ‘door te draaien’. Wie de bloemen heeft geschonken is nog onbekend, maar de bewoners zijn er erg blij mee. Namens de bewoners, onbekende gever, heel hartelijk bedankt